Коммунальная авария на улице Петра Сухова в Барнауле ликвидирована

Фото: region03.ru

Сотрудники Барнаульского водоканала завершили ремонтно-восстановительные работы на бесхозном водопроводе на улице Петра Сухова, из-за повреждения которого накануне в краевой столице затопило несколько улиц.

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Прочее Вода залила несколько улиц в Барнауле. Видео и фото

Как сообщили на предприятии, сейчас возобновлено водоснабжение всех потребителей.

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Напомним, что коммунальная авария и ремонтные работы стали причиной ограничения движения по улице Петра Сухова. В этой связи было изменено движение автобусов.

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