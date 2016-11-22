Коммунальная авария на улице Петра Сухова в Барнауле ликвидирована
Водоснабжение потребителей возобновлено
22 ноября 2016, 17:32
Фото: region03.ru
Сотрудники Барнаульского водоканала завершили ремонтно-восстановительные работы на бесхозном водопроводе на улице Петра Сухова, из-за повреждения которого накануне в краевой столице затопило несколько улиц.
Как сообщили на предприятии, сейчас возобновлено водоснабжение всех потребителей.
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Напомним, что коммунальная авария и ремонтные работы стали причиной ограничения движения по улице Петра Сухова. В этой связи было изменено движение автобусов.
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