Коммунальную аварию в центре Барнаула планируют устранить в течение дня
Без воды остаются три многоэтажных дома
23 июня 2017, 10:02
Фото: Amic.ru
Специалисты Барнаульского водоканала продолжают работы на месте порыва водопровода, произошедшего днем 22 июня на проспекте Социалистическом.
Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе коммунального предприятия, завершить аварийно-восстановительные работы планируется в течение сегодняшнего дня.
Без воды по-прежнему остаются три многоэтажных дома и магазин "Книжный мир".
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Напомним, что из-за повреждения водопровода накануне залило подходы к торговому центру, также поток грязной воды начал стекать вниз по проспекту Социалистическому.
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