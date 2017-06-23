Коммунальную аварию в центре Барнаула планируют устранить в течение дня

Фото: Amic.ru

Специалисты Барнаульского водоканала продолжают работы на месте порыва водопровода, произошедшего днем 22 июня на проспекте Социалистическом.

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Прочее Вход в "Книжный мир" в центре Барнаула залило ржавой водой. Фото

Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе коммунального предприятия, завершить аварийно-восстановительные работы планируется в течение сегодняшнего дня.

Без воды по-прежнему остаются три многоэтажных дома и магазин "Книжный мир".

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Напомним, что из-за повреждения водопровода накануне залило подходы к торговому центру, также поток грязной воды начал стекать вниз по проспекту Социалистическому.