Комнаты примирения откроют в барнаульском и бийском ЗАГСах

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В четверг, 19 апреля, во Дворце бракосочетания Барнаула состоялось посвящение в медиаторы специалистов органов ЗАГС Алтайского края и психологов Краевого кризисного центра для мужчин и Краевого кризисного центра для женщин, прошедших обучение методике семейной медиации. Специалисты будут работать с семьями в предразводной ситуации. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

"Ежегодно на территории края регистрируется более 10 тысяч актов о расторжении брака. Основной причиной разрушения семей являются накапливающиеся и нерешенные конфликты между супругами", - говорится в сообщении краевого Минюста. По словам заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления ЗАГС Оксаны Грохотовой, главная цель семейной медиации - создание условий для диалога между супругами, осознания необходимости поиска решения накопившихся проблем и сохранения семьи. "Медиаторы впервые начнут работать в алтайских загсах и будут прилагать все усилия к сохранению наших семейных пар, созданию комфортной обстановки для воспитания детей", - отметила Оксана Грохотова.

В крае готовятся к запуску проекта "Алтай - территория примирения". На первоначальном этапе его реализации во всех загсах Барнаула и Бийска откроют комнаты примирения, где профессиональные медиаторы будут работать с супругами в предразводной ситуации.

Проект разрабатывает Минюст Алтайского края во взаимодействии с региональным Минтрудсоцзащиты и некоммерческим партнерством "Сибирский центр медиации и прав" в целях распространения в регионе практики семейной медиации и сокращения числа разводов. Работу в этом направлении в регионе проводят в соответствии с поручением Губернатора Алтайского края Александра Карлина.