Компания "Алтай-Кокс" отметила День металлурга

Стальная эстафета, карнавальное шествие, спортивное шоу, фестиваль мировых игр и звезды российской эстрады – "Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) масштабно отпраздновал День металлурга и День города Заринска 15 июля.

В эстафете-кроссе "Вместе мы первые" приняли участие 250 человек. Заводчане и горожане преодолели в целом дистанцию более 8 километров. Победители эстафеты – команда второго коксового отделения.

Эта команда возглавила карнавальное шествие заводчан и трудовых коллективов города. Около 2 тысяч человек прошли по главной улице Заринска с имиджевой атрибутикой, символикой и слоганами. На стадионе "Юность" устроили флешмоб в поддержку российской сборной чемпионата мира по футболу.

Праздник на стадионе продолжился спортивным шоу "Стальные волонтеры". Восемь команд "Алтай-Кокса" приняли участие в креативных эстафетах. Победителями стали спортсмены третьего коксового отделения.

Для юных заринчан заводской союз молодежи пригласил иллюзиониста, устроил праздник мыльных пузырей и мастер-классы по созданию гелевых свечей, мыла и магнитиков. Дети постарше играли в гигантский твистер, бампербол и мини-футбол. Сюрпризом праздника стало выступление барнаульских паркурщиков и пенное шоу от пожарно-аварийной спасательной службы предприятия.

Вечером "Алтай-Кокс" подарил металлургам Заринска, всем жителям и гостям города грандиозный концерт звезд российской эстрады – группы "Любэ" и Александра Маршала. Концерт собрал около 30 тысяч зрителей. Завершился вечер праздничным фейерверком.

Фотографии с праздника можно посмотреть по ссылке.

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн тонн кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации - на сайте предприятия.