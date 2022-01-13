Компания "Экостар" пыталась в суде вернуть статус регоператора ТКО Алейской зоны

Компания "Экостар" пыталась вернуть утраченный решением Минстроя статус регоператора ТКО Алейской зоны, однако отказалась от иска из-за бессмысленности и затратности претензий. Об этом "Банкфаксу" рассказал директор фирмы Андрей Коляда.

24 декабря организация подала арбитражный иск к ведомству о признании решения недействительным. Также она требовала запретить банку "Держава" исполнять требования министерства по банковской гарантии, так как "Экостар" понесёт непоправимый вред из-за размера выплат. Суд отклонил иск. Последнее заседание прошло 12 января, и "Экостар" отказался от своих требований.

Андрей Коляда заявил, что другие учредители общества "захватили предприятие" и вывезли с рубцовской базы всё оборудование в неизвестном направлении. Также был заблокирован счёт в банке. Это произошло на фоне конфликта Андрея Коляды с другими собственниками "Экостара" – Виктором Прокиным и Олегом Максимовым. Директор сообщил, что они попытались сместить его с руководящего поста.

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Прочее Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары

Напомним, 10 декабря Минстрой расторг соглашение с региональным оператором ТКО "Экостар", которое действовало с августа 2021 года. Причиной расторжения договора стали обращения глав муниципальных образований, жалобы юридических лиц и жителей Алейской зоны о многочисленных нарушениях правил обращения с ТКО и условий соглашений.

Новым регоператором стало ООО "Линетт", которое с 2019 года руководит обращением с твёрдыми коммунальными отходами в Каменской зоне. В июне 2020 года "Линетт" получил штраф на 350 тысяч рублей из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов на полигоне ТКО рядом с Камнем-на-Оби. В результате неправильного складирования мусор на территории периодически загорался, создавая угрозу здоровью граждан.

В августе 2021 года сообщалось, что в течение двух недель жители Камня-на-Оби задыхались от едкого дыма, который накрывал город из-за горящего на полигоне мусора. Пожарные трижды выезжали на объект. Возгорание было локализовано и ликвидировано, но спустя время огонь разгорался с новой силой.