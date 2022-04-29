Компания Makita представила новую беспроводную шлифмашину для обработки дерева

Компания Makita, производитель профессиональных инструментов и аксессуаров, добавила в свою линейку беспроводных решений для работы по дереву новую шлифмашину Makita 18V LXT модели XOB03. Мощная и производительная, она работает от эффективного бесщёточного двигателя, который гарантирует удобную финишную отделку дерева.

«Makita уже давно работает с инструментами для деревообработки, и сейчас многие привычные инструменты стали беспроводными. Эта шлифмашина — новейшее дополнение к нашей серии деревообрабатывающих инструментов. Плотники и столяры уже оценили её удобство: никакого путающегося под ногами провода», — говорит Уэйн Харт, старший менеджер по коммуникациям в компании Makita U.S.A.

Лучшее управление

Вибрационная шлифовальная машина имеет три скоростных режима (4000, 8000, 12000 об/мин) с управлением в одно касание, что позволяет пользователю легко настраивать скорость в соответствии с работой. Расположение двигателя и аккумулятора позволяет сократить вибрацию и достичь максимально ровной обработки поверхности.

Эффективное удаление пыли

Модель XOB03 оборудована эффективной системой удаления пыли через шлифовальную пластину для большей чистоты рабочего места. Для дополнительного удобства устройство оснащено беспроводной системой автоматического запуска AWS. Она использует технологию Bluetooth для беспроводного соединения инструмента и подключённого пылеуловителя.

При соединении через AWS пылеуловитель автоматически включается и выключается при запуске или остановке беспроводного инструмента. Это повышает продуктивность аккумуляторных пылеуловителей и сокращает уровень шума на рабочем месте.

Надёжная система

Makita LXT — самая масштабная в мире система беспроводных инструментов, питающихся от 18-вольтных литий-ионных слайдерных аккумуляторов — переводит мастера с работающих от сети инструментов на внешнее электрооборудование для успешного выполнения работы.

Специально разработанные двигатели Makita, аккумуляторная технология и улучшенные возможности подключения обеспечивают непревзойдённую мощность, скорость и время непрерывной работы. С современным решением для выполнения каждой задачи пользователи получают максимальную производительность и эффективность.

Подробности в интернет-магазине «РоторТулс».