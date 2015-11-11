Компания "Зеленый рай" устроила в Барнауле свалку площадью 300 кв. м
В Барнауле ликвидировали свалку, устроенную фирмой "Зеленый рай". В поселке Центральный фирма устроила несанкционированную свалку в 300 квадратных метров.
11 ноября 2015, 12:39
Инспектор Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края обнаружил в поселке Центральный, по переулку Звездный, в 300 метрах от дома № 6 свалку площадью около 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На земле лежали горы строительного мусора, остатки деревьев, пластика, бутылок, сельскохозяйственной продукции: укроп, петрушка, морковь и прочее. Было установлено, что свалку организовала фирма "Зеленый Рай".
Фото: http://altaipriroda.ru
Специалисты ведомства вынесли предупреждение в адрес фирмы и собственнику земельного участка, чтобы они занялись немедленной ликвидацией этих отходов. Спустя время, 6 ноября, весь мусор был вывезен в полном объеме. Нарушение действующего законодательства в области охраны окружающей среды устранено.
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