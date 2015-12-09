Кондуктора продолжат работу после введения электронных проездных в Барнауле

Введение электронных проездных не означает, что потребность в работе кондукторов исчезнет. Об этом ИА "Амител" сообщили в МУП "Горэлектротранс".

По словам начальника отдела по связям с общественностью и документационному обеспечению Олеси Черских, валидаторы в городском общественном транспорте Барнаула "будут аналогичны тем, что используются сегодня в пригородном железнодорожном транспорте".

"Кондуктора не требуются, когда пассажир входит в одну дверь, а выходит в другую, - сказала она. - Но эта система довольно дорогая, и пока ее использование не планируется. Какими точно будут электронные турникеты в нашем городе - станет известно позднее. Но пока кондукторы в наших трамваях и троллейбусах остаются".

Ранее ряд региональных СМИ распространили информацию о том, что после введения электронных проездных потребности в работе кондукторов общественного транспорта, скорее всего, не будет. Стоит добавить, что валидаторы в барнаульском общественном транспорте появятся не ранее лета 2016 года.