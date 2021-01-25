Конец морозам. О погоде в Алтайском крае 26 января

Небольшой снег и гололедица ожидается 26 января в Алтайском крае. По прогнозам синоптиков, морозы начнут понемногу отступать.

Как сообщают в краевом Гидрометцентре, днем столбики термометров покажут -19...-24°С, по югу -11..-16°С. Местами небольшой снег, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В Барнауле ожидается от -22°С до -24°С. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с.