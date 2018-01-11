Конфликт автомобилистов в барнаульском дворе закончился вызовом полицейских

7 января в одном из барнаульских дворов конфликт автомобилистов привел к тому, что мужчина на внедорожнике специально наехал на женщину. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

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Днем на Рождество жительница Барнаула Татьяна Зудилина вместе с грудным ребенком возвращалась домой по адресу: улица Северо-Западная, 234 на автомобиле подруги. Женщина специально подъехала поближе к крыльцу, чтобы малыш не успел замерзнуть. В это время из-за угла навстречу выехал Mitsubishi Outlander. В данном месте узкая дорога, где две машины одновременно разъехаться не смогут. Вскоре позади автомобиля с ребенком появилось еще одно авто.

Водитель внедорожника не стал сдавать назад и пропускать обе машины. Он сначала "наехал" на Татьяну Зудилину словесно, а потом и по-настоящему. От боли женщина растерялась и не смогла включить камеру на телефоне. Однако видеорегистратор хорошо зафиксировал все, что происходило в ходе конфликта. Вторая машина в этот момент остановилась, люди вышли посмотреть на то, что происходит во дворе. Подруга уже начала потихоньку отъезжать назад, а Татьяну автохам еще несколько метров медленно "выжимал" с дороги, и потом скрылся.

Женщина обратилась к юристам. Последние посоветовали "по горячим следам" вызвать ГИБДД. Прибыли на место происшествия и медики, зафиксировав растяжение связки на левой руке. Сейчас полицейские ищут виновника и проводят разбирательство. Судебно-медицинская экспертиза определит тяжесть причиненного вреда.