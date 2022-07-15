Конкурс от amic.ru. Выбираем самую необычную скульптуру Барнаула
Победитель получит сертификат в ресторан «Своя компания» на три тысячи рублей
15 июля 2022, 13:01
Чуть больше двух недель наши читатели присылали нам фотографии самых необычных и странных арт-объектов Барнаула. Настало время выбрать самый-самый. Проголосовать за понравившуюся скульптуру (и вообще всех посмотреть) можно в нашем сообществе во «ВКонтакте». 20 июля голосование будет остановлено.
Победитель получит от нас сертификат в ресторан «Своя компания» на три тысячи рублей.
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