Конкурсы на льду и подарки: "Европа Плюс" устраивает вечеринку в честь Дня студента

Каток "Европы Плюс" приглашает всех студентов и любителей активного отдыха на праздник "День студента". Он состоится 26 января в 16:00 в зимнем городке GALAXY.

Праздничная ледовая площадка будет открыта для всех бесплатно, главное, иметь коньки. Но даже если у вас нет своих коньков, прокат инвентаря к вашим услугам.

Гостей мероприятия ждут активные конкурсы на льду и различные игры рядом с катком. Интересно будет как детям, так и взрослым.

По словам организаторов, для участников праздника подготовлено около 200 подарков: сертификаты на горнолыжный комплекс, подарочные карты в магазин спортивных товаров, музыкальные гаджеты, сувениры и презенты от генерального партнера проекта – энергетического напитка Target.

Ранее сообщалось, что мероприятие было запланировано на 25 января, но в связи с погодными условиями его перенесли на воскресенье, 26 января.



Приходите и отдыхайте вместе с "Европой Плюс"!

Адрес проведения праздника: г. Барнаул, пр. Строителей, 117

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