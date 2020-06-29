"Конституция прямого действия". Эксперты объяснили пользу поправок в Основной закон

Голосование по поправкам в российскую Конституцию, которое началось 25 июня и завершится вечером 1 июля, вызвало много споров и обсуждений. Общественность отнеслась к плебисциту очень по-разному. Некоторые "горячие головы" заявляют о неуместности проведения референдума в период пандемии COVID-19. Однако многие эксперты в разговоре с amic.ru, напротив, заметили, что непростая ситуация, вызванная пандемией, не должна стать препятствием для выражения гражданской воли во время смены исторических этапов. И пояснили, почему мы переживаем сегодня именно такую трансформацию.

О поправках нужно знать не с чужих слов

Политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов создал сайт asafov.ru, на котором в доступной форме объяснил суть предложенных поправок в Конституцию. "Этот сайт был создан после того, как я убедился, что многие сограждане судят о предложенных поправках с чужих слов. Я предложил им ознакомиться с новшествами лично и сделать свой выбор".

Что касается опасения в искажении результатов электронного голосования, то эксперт считает их беспочвенными: "Я знаю, что некоторые известные персонажи высказывали опасения, что оно даст повод для фальсификаций, но предыдущие тестирования системы такого голосования показали ее абсолютную надежность и устойчивость к разного рода атакам. Поэтому процесс волеизъявления пройдет под наблюдением общественности – как известно, возможности для этого предоставлены довольно широкие".

Евгения Боровикова, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, оценивает поправки прежде всего как политик – ведь партия ЛДПР, в которой она состоит, выступает всецело за конституционные новшества. "Многие предложения нашей партии были услышаны при их подготовке, – подчеркнула Боровикова в беседе с корреспондентом amic.ru. – В частности, о том, что русский язык признается государственным языком, а русские – государствообразующим народом. Ранее здесь наблюдалась своего рода дискриминация по отношению к самому большому народу России".

Противники поправок просто хотят напомнить о себе

Не вызывают отторжение предложенные поправки и у Михаила Гундарина, публициста, политтехнолога, в настоящее время заведующего кафедрой рекламы в Российском государственном социальном университете. Ранее он был известен по преподавательской, журналистской работе на Алтае.

Он одобряет поправки о статусе русского народа как государствообразующего и о верховенстве на территории РФ российских законов над международным правом: "Я всегда выступал за эти положения. Понимаю, что некоторую часть либеральной общественности, воспринимающей Россию как "Верхнюю Вольту с ракетами" поправка о верховенстве российских законов корежит, но это их проблемы". О политических противниках поправок Гундарин высказывается просто: "Нагнетание вокруг своей позиции информационных страстей для них прежде всего повод напомнить о себе".

Директор барнаульского ООО "НТЦ "Галэкс" Владимир Графеев убежден, что предложенные изменения в Конституции важны для сферы информационных технологий: "Мы, работники IT-сферы, поддерживаем изменения в нашем направлении. Считаем, что информационные базы данных должны храниться на территории нашей страны". В целом предстоящие перемены собеседник также рассматривает как возможность создания благоприятной среды для бизнеса: "Если обстановка, включая деловой климат, в стране улучшится, то люди не захотят уезжать, захотят трудиться в России, что не может не сказаться самым благотворным образом для бизнеса".

Конституция – документ прямого действия

Процесс голосования, который продлится до 1 июля включительно, проходит организованно, при соблюдении необходимых санитарных норм, считает депутат Государственной думы от Алтайского края Наталья Кувшинова. "Я голосовала на своем избирательном участке и отметила, что введенные ограничения – перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдение дистанции – все это присутствует", – подчеркнула она в разговоре с amic.ru.

Наталья Кувшинова отметила, что голосование в первый день дает возможность исполнить гражданский долг и продолжить работу на своем избирательном округе в рамках региональной недели депутата Госдумы – поездки в муниципалитеты, встречи с избирателями, парламентский контроль реализации национальных, а также партийных проектов. "Кроме того, у нас есть важная задача – посмотреть, как в крае исполняются те требования к организации голосования, которые анонсировала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, как на участках соблюдают правила безопасности. Ко мне поступает очень много вопросов (в том числе и через социальные сети) от людей, которые готовы участвовать в общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации, но обеспокоены тем, будет ли эта процедура безопасной в сегодняшних условиях. Чтобы отвечать, основываясь на собственном опыте, а не ссылаться на публикации информационных агентств, я и пришла на участок для голосования. Чтобы увидеть, как там встречают людей: дают маску тем, у кого ее нет, обрабатывают пришедшим руки антисептиком, проверяют температуру, а затем рассказывать, что каждый может проголосовать, соблюдая все требования санитарной безопасности", – добавила Кувшинова.

Председатель федерации дзюдо Алтайского края, чемпион мира и Европы, олимпийский призер и депутат гордумы Барнаула Иван Нифонтов считает, что принятие поправок вызвано изменением общественного уклада: "Конечно, менять Конституцию следует крайне редко, но когда изменения назрели, а общественный уклад кардинально изменился, нужно донести до общества понимание перемен и закрепить их в Конституции". По его мнению, конституционные возможности благотворно скажутся на молодом поколении. "Государство должно более внимательно подходить к вопросам молодежной политики. Изменения в Конституции дают понимание, что молодежь – это будущее, к ее нуждам и потребностям следует подходить более пристально. И различные молодежные проекты получат весомую поддержку", – отметил Иван Нифонтов.

Чиновники должны блюсти закон даже в сложных условиях

Большинство поправок импонирует также и популярному телеведущему, участнику телевизионных интеллектуальных игр, "человеку-энциклопедии", публицисту Анатолию Вассерману (который, кстати, стал российским гражданином России в январе 2016 года).

"В целом я положительно оцениваю поправки в части запретов на иностранные счета и вклады для чиновников, – отметил Вассерман в беседе с amic.ru. – Считаю, что у нас (и не только у нас) накоплен достаточный опыт, как из-за рубежа могут надавить на человека, имеющего резервы за пределами своей страны, и не допустить соблюдения им законности в сложных ситуациях. Об этом свидетельствует развитии ситуации в условиях многочисленных "цветных революций", происходивших на наших глазах". Поддерживает популярный эрудит и закрепление в Конституции поправки об ответственном отношении к животным: "Я считаю выбранную формулировку очень удачной. Ведь как показывает практика, человек, истязающий животных, также способен истязать и людей".

Принятие поправок о защите природной среды также высоко оценил и известный в Алтайском крае эколог Алексей Грибков. "У нас есть обязанности граждан сохранять природную среду, а вот обязанностей государства по сохранению природы почему-то нет. Теперь это будет исправлено", – подчеркнул он.

Поправки по охране природы позволят усилить спрос с чиновников и выстроить систему экологического воспитания молодежи, убежден старший научный сотрудник КГБУ "НИИ региональных медико-экологических проблем" Владимир Горбачев. "Раньше в школах были уроки природоведения, сейчас нужно тоже выстраивать систему просвещения и воспитания детей с учетом бережного отношения к природе", – отметил эксперт.

Напомним, что голосование по поправкам с Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Чтобы поставить галочку напротив "Да" или "Нет", потребуется не больше пяти минут. Посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00. Они работают каждый день, без выходных. А на придомовой территории процедура голосования проходит в определенные часы. Ознакомиться с утвержденным графиком и местом таких участков в Барнауле можно здесь.Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.