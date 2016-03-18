Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" приглашает посетителей

Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ"- это место, где можно весело и по-семейному провести свободное время. Животные находятся в помещении, а значит, здесь всегда хорошая погода, уютно, тепло и комфортно.

"В нашем контактном зоопарке можно погладить, покормить и близко пообщаться с различными животными, и это абсолютно безопасно. Смотрители с удовольствием присмотрят за детьми и расскажут много интересной информации. Приглашаем прикоснуться к природе, приходите к нам отдыхать и общаться с животными", - рассказали в контактном зоопарке "Страна ЕНОТиЯ".

Всего в зоопарке, открывшемся в Барнауле в начале этого года, содержится более 20 видов животных. Среди них - енот-полоскун, африканские сурикаты, белоносая мартышка, камерунские козы, цесарки, тигровый питон, зеленая игуана, нильский крылан, африканские ежи, попугаи, толстый лори, чернобурая лиса, овцы, перепела, морские свинки и многие другие.

В выходные и праздничные дни в зоопарке работают аниматоры, которые представляют веселые программы с танцами, играми и конкурсами. Также здесь проходят научные шоу, которые заинтересуют как взрослых, так и детей.

Подробности можно узнать по телефону контактного зоопарка, указанному ниже.