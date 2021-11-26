Контрактника с Алтая отправили в колонию за драку с военной полицией

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему из Республики Алтай, избившему на улице двух патрульных военной полиции из-за замечания насчёт ношения формы. Согласно решению, опубликованному на сайте судебной инстанции, ему дали 1,5 года в колонии-поселении.

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Как установил суд, инцидент произошёл 1 сентября этого года возле одного из магазинов на проспекте Мира в Южно-Сахалинске. Двое военных полицейских сделали замечание Картабаеву за нарушение правил ношения военной формы одежды. Правоохранители собирались доставить нарушителя в комендатуру, однако тот начал драку. При этом в суде упоминали лишь удары кулаками, хотя на видео, которое попало в интернет, видны и пинки в сторону полицейских.

В результате солдата приговорили к полутора годам лишения свободы по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Напомним, что Картабаев служил в 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го Армейского корпуса. В сентябре, после инцидента, родственники военнослужащего в мессенджерах рассылали сообщения, в которых уверяли, что полицейские сами спровоцировали мужчину, оскорбляли его, из-за чего и произошёл конфликт. Кроме того, родственники считают, что мужчина поступил правильно, когда дал им сдачи.