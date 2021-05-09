Копии Знамени Победы подняли на зданиях в Барнауле

9 мая в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле подняли копии Знамени Победы с изображением серпа и молота. Об этом сообщили в мэрии.

"Копии Знамени, которое 76 лет назад было водружено над поверженным Рейхстагом, подняли над зданиями городской и районных администраций, на многих административных зданиях", – говорится в сообщении.

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Ранее amic.ru рассказал, как пройдёт 9 мая в Барнауле. Горожан ждёт насыщенная программа, а завершится всё праздничными фейерверками. При этом напомним, что в городе будет действовать запрет на продажу спиртного, а ряд дорог в этот день перекроют.