Коробку с 33 щеглами без документов пытались вывезти из Алтайского края

Пограничники Алтайского края пресекли вывоз 33 щеглов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"Щебечущую" коробку выявили в железнодорожном пункте пропуска Локоть КПП Рубцовск в поезде № 369 сообщением Новосибирск-Ташкент у гражданина Республики Узбекистан. Документов, дающих право перевозить пернатых, у него не было.

Отметим, что на прошлой неделе из страны уже пытались вывезти декоративных птиц без соответствующих документов. Так, в этом же поезде у гражданки Республики Узбекистан были выявлены 150 особей.