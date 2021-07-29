Космические аппараты и соль: как проходит реабилитация после коронавируса на Алтае

Коварный коронавирус не проходит бесследно. Очень многие, переболев, сталкиваются с постковидным синдромом: обострение хронических заболеваний, ощущение постоянной усталости и сонливости, депрессивное состояние. А ещё – одышка и упадок сил даже при самых лёгких физических нагрузках: лёгкие после COVID-19 восстанавливаются особенно долго. Чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни, Минздрав Алтайского края запустил программы реабилитации постковидных пациентов. К ним присоединились и частные санатории. Рассказываем, где и как можно пройти восстановление после коронавируса в нашем регионе.

Где можно пройти реабилитацию после ковида в Алтайском крае?

Основные цели программ реабилитации – максимальное восстановление функций организма пациентов, стабилизация психоэмоционального состояния, а также снижение риска заболевания сердечно-сосудистой системы, профилактика тромбозов и сопутствующих заболеваний, рассказывает главный внештатный реабилитолог Министерства здравоохранения Алтайского края Светлана Харченко.

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"Мы добиваемся восстановления вентиляционной способности лёгких, снижения частоты приступов одышки, адаптации лёгких к увеличению физических нагрузок, расширения двигательного режима. Вся реабилитация проводится в три этапа: первый пациентам проводят ещё во время лечения, в палате или даже в реанимации, второй – в стационаре, и третий – после выписки либо с помощью телемедицины (дистанционно, – прим. ред.) либо в поликлиниках по месту жительства, а также в рамках дневного стационара и в санаториях", – объясняет реабилитолог.

В Барнауле пройти терапию постковидного синдрома можно в дневном стационаре лечебного центра "Территория здоровья".

Кроме этого, в Алтайском крае программы реабилитации после коронавирусной инфекции предлагают порядка 20 санаториев. В их числе – "Рассветы над Бией", "Сосновый бор", сеть санаториев "Курорт Белокуриха".

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Направление на постковидную реабилитацию на базе санатория по полису ОМС даёт пациенту лечащий врач. Главное условие – подтверждение, что человек действительно перенёс коронавирус, осложнённый пневмонией.

Корреспондент amic.ru побывал в одном из таких реабилитационных комплексов, расположенных в парк-отеле "Ая", и испытал на себе несколько процедур по восстановлению после коронавируса.

"Дышать – большая радость"

Наталья Горинова не верила, что коронавирус – опасное заболевание, пока в феврале этого года сама его не подхватила. Болела тяжело – пришлось долго лежать в больнице, бороться за каждый вздох.

"Когда я выздоровела, поняла, что дышать – это большая радость, потому что во время болезни я очень сильно задыхалась. После выписки я как будто начала новую жизнь. Но началась депрессия. Я стала по-другому ощущать запахи, у меня изменилось восприятие вкуса, предпочтения в еде. Физически я стала очень слабой, не могла на маленькую горку подняться без остановки – это было ужасно. Меня мучили приступы паники, я боялась засыпать, боялась, что усну, снова буду задыхаться и не проснусь", – рассказывает Наталья.

Угнетённое состояние мешало жить и работать, поэтому женщина решила пройти курс реабилитации в одном из центров восстановления после ковида. И не пожалела. Говорит, что уже через две недели вновь почувствовала себя здоровой и счастливой:

"После реабилитации всё поменялось, процедуры помогли мне вернуться к полноценной жизни. У меня восстановились и лёгкие, и психика. Я снова забираюсь в гору без одышки и давно засыпаю спокойно".

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Вся соль – в соли

Чтобы "запустить" лёгкие заново, в центрах используют солевую и фитотерапию. Например, большой популярностью пользуются бассейны с имитацией морской воды.

"В составе воды – лечебная соль, максимально приближенная к морской. Концентрация позволяет пациентам спокойно плавать в бассейне, не опасаясь пресыщения солями", – рассказывает врач-реабилитолог Татьяна Короткова.

В саунах чаще всего используют концентрат гималайской соли, в которой, по словам врача, содержится более 80 полезных микроэлементов.

Лечение светом

Бороться с депрессией и другими проблемами ЦНС пациентам с постковидным синдромом помогают специальные физиотерапевтические аппараты – ингаляторы, небулайзеры, для световой терапии. Так, для лечения астенического синдрома (при котором человек ощущает длительную слабость и усталость) используется светодиодный прибор, который стимулирует выработку гормонов счастья – серотонина и мелатонина.

"Пациенты после коронавируса часто жалуются на нарушение сна, панические состояния, депрессии. Повышение уровня серотонина значительно сокращает проявление этих симптомов. С помощью светового воздействия красного, оранжевого и жёлтого цветов мы запускаем процесс выработки серотонина и мелатонина. Уже после первой процедуры люди замечают улучшение в настроении, общем самочувствии", – говорит Татьяна Короткова.

Кроме того, световая терапия избавляет от болевого синдрома. Одна процедура длится 15 минут. И корреспонденту amic.ru удалось опробовать её воздействие.

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Ощущения необычные – сначала вам сделают лёгкий массаж, который снимет плечевые и шейные зажимы. Потом наденут специальные очки, чтобы не обожгло и не ослепило глаза. А дальше от вас требуется только лежать под аппаратом, от которого исходит не только свет, но и тепло. Уже через несколько минут входишь в состояние расслабленности. В целом эффект ощущается – от эйфории на седьмое небо не улетаешь, но чувствуешь себя отдохнувшим.

Терапия невесомости

Ещё одна процедура, которая показала эффективность при проблемах с ЦНС – флоатинг. По сути, это маленькая затемнённая комната, где человек релаксирует в специальном резервуаре, наполненном концентрированной солёной водой.

"Вы заходите в комнату, ложитесь на воду – она будет вас держать, как матрас, и закрываете глаза. Процедура длится час", – объясняет принцип действия реабилитолог.

Помимо этого, в курс постковидной реабилитации обязательно входят разнообразный массаж и гимнастика. Врач подчёркивает, что правильные физические нагрузки ослабленному организму крайне необходимы.





Татьяна Короткова отмечает, что в среднем на полноценную реабилитацию после коронавируса уходит от десяти дней до двух недель. За это время здоровье пациента может полностью восстановиться. Причём порой человек уезжает из санатория даже более здоровым, чем до болезни.

Напомним, Алтайский край вошёл в топ-10 субъектов России, где наиболее активно используют программы реабилитации после COVID-19.

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