Костенко провёл последний рабочий день в должности министра образования Алтайского края

2 августа Максим Костенко работает последний день в должности министра образования и науки Алтайского края. Об этом рассказали в региональном правительстве.

На оперативном совещании в правительстве губернатор Виктор Томенко напомнил, что Максим Костенко обратился с заявлением принять его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Глава региона отметил, что Костенко и дальше продолжит трудиться в системе образования России.

Напомним, что исполнять обязанности главы регионального Минобрнауки будет замминистра Светлана Говорухина. В рамках оперативного совещания она сделала доклад о работе сферы образования, приёмной и оздоровительной кампаниях и подготовке к учебному году.