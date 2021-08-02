Костенко провёл последний рабочий день в должности министра образования Алтайского края
Он продолжит работать в сфере образования
2 августа 2021, 15:16, Илья Звягинцев
2 августа Максим Костенко работает последний день в должности министра образования и науки Алтайского края. Об этом рассказали в региональном правительстве.
На оперативном совещании в правительстве губернатор Виктор Томенко напомнил, что Максим Костенко обратился с заявлением принять его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Глава региона отметил, что Костенко и дальше продолжит трудиться в системе образования России.
Напомним, что исполнять обязанности главы регионального Минобрнауки будет замминистра Светлана Говорухина. В рамках оперативного совещания она сделала доклад о работе сферы образования, приёмной и оздоровительной кампаниях и подготовке к учебному году.
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