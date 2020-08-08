Коты, которые заслуживают "Оскар"

Самый пушистый и независимый праздник отмечается 8 августа во всем мире – День кошек. В каждой стране есть свой праздник, посвященный этим грациозным питомцам, например, в России это 1 марта, но в августе он отмечается всей планетой. На международном уровне День кошек появился в 2002 году и объединяет сегодня миллионы владельцев этих животных. Как и объединяет их тысячи фотографий своих любимцев в телефоне (признайтесь, кошатники, ваша галерея забита любимым пушистым комочком).

На некоторых таких снимках иногда происходит настоящая драма, которая заслуживает премию "Оскар". Неподдельные эмоции кошачьих в нашей фотоленте.