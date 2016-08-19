Козловский будет судиться с избиркомом из-за недопуска на выборы в АКЗС

Фото: altairegion22.ru

Самовыдвиженец Марк Козловский, претендующий на попадание в очередной созыв Алтайского краевого Заксобрания, подал в суд на избирательную комиссию, которая не зарегистрировала его в качестве кандидата.

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Как сообщил порталу Amic.ru сам политик, который, напомним, пока что является действующим депутатом АКЗС, у него на руках имеются документы, подтверждающие тот факт, что избирком не имел основания отказывать ему в регистрации.

Напомним, что статус кандидата Козловский не получил, поскольку избирательная комиссия Алтайского края признала недействительными более 10% подписей, собранных самовыдвиженцем в свою поддержку.

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"У меня имеется документ, в котором говорится, что в предоставленных мною данных об избирателях не соответствующими действительности являются сведения лишь в отношении 63 избирателей, а не 105", – рассказал Марк Козловский.

Наш портал ранее сообщал, что на грядущие выборы в АКЗС политик идет по одномандатному округу №24. Он первым сдал документы на выдвижение.