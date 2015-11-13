"КПРФ поддерживают самые умные люди" — барнаульский депутат Карпов

Депутат Барнаульской городской думы, председатель Алтайской краевой Ассоциации депутатов от КПРФ Иван Карпов заявил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле", что партию поддерживают "самые умные люди, живущие достойно".





Иван Карпов стал гостем ежедневной программы "Тема дня" в четверг, 12 ноября.



"Я считаю, что КПРФ поддерживают самые умные люди. Более того, люди, которые живут более достойно, чем другие. Обратите внимание, что в центре Барнаула, где живет много преподавателей вузов, процент голосования за КПРФ в 2011-2012 годах выше. Города в принципе лучше голосуют за КПРФ", - заявил депутат, отвечая на вопрос о политическом весе партии сегодня.



Победу коммуниста Сергея Левченко на губернаторских выборах в Иркутской области он назвал не случайностью, а показателем наличия тенденции ослабления "Единой России".



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"У правящей партии небывалые проблемы, у них закончилась повестка, им не о чем говорить. Тема стабильности исчерпана полностью, тема 90-х не актуальна. Это проявляется в виде протестного голосования", - добавил Карпов.



Говоря о подготовке к выборам, он сказал, что в своей программе партия будет делать упор на необходимость увеличения трат краевого бюджета на село с 1% до 10%.



На вопрос ведущего программа, где брать деньги на увеличение расходной части бюджета, он ответил, что у КПРФ есть решение.



"В программах КПРФ содержатся нормы, из которых мы планируем взять дополнительное финансирование, увеличить доходы бюджета. Национализация, подоходный налог", - пояснил депутат, не вдаваясь в детали этих "норм".



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