КПРФ: Прусакова побеждает на выборах в Госдуму

Кандидат от КПРФ Мария Прусакова побеждает на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении КПРФ.

Коммунисты отметили, что уже получают первые результаты с избирательных участков Барнаула и Рубцовска.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале алтайского отделения КПРФ, приведены цифры, согласно которым коммунисты незначительно, но обходят ближайших преследователей.

Отметим, что официальные результаты начнут публиковаться после того, как в России закроется последний избирательный участок. Это произойдёт в 21:00 (мск).

Напомним, в Алтайском крае все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Третий день голосования подошёл к концу.