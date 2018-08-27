Краб обжарил меня, или Крайне забавное "русское" меню во вьетнамском кафе

Фото: pikabu.ru/@Alexey.Vorobey

Пользователь под ником Alexey.Vorobey поделился на сайте Pikabu фотографиями крайне забавного меню одного из кафе во Вьетнаме. Русских туристов там очень много, и хозяева кафе, чтобы гостям было удобнее, решили перевести названия своих блюд на русский язык. Получилось очень смешно.