Краевой суд может отправить в СИЗО подозреваемую в гибели ребенка в Новоалтайске

6 августа Алтайский краевой суд рассмотрит вопрос о мере пресечения жительнице Новоалтайска, которую правоохранители считают виновницей смертельного ДТП, где погиб шестилетний ребенок. Сейчас 44-летняя женщина находится под домашним арестом. Так решил Новоалтайский городской суд.

Однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом и обжаловала его. В ведомстве настаивают: женщина должна находиться в СИЗО. Однако адвокат Олег Горохов рассказал amic.ru, что считает даже домашний арест излишней мерой для своей подзащитной.

"Она никак не может помешать производству по уголовному делу. Домашний арест суд вправе назначить, если есть основания считать, что человек скроется либо может угрожать свидетелям, а также уничтожить доказательства", – прокомментировал ситуацию юрист.

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Адвокат также сообщил, что его клиентка на днях перевела "крупную сумму денег" на карту родственников погибшего ребенка. Отметим, оказание материальной помощи суд может учесть как смягчающий фактор при назначении наказания.

Впрочем, согласна ли пострадавшая сторона принять средства, пока неизвестно. В пятницу, 31 июля, родители мальчика сообщили корреспонденту amic.ru, что сбившая их сына женщина не делала никаких попыток, чтобы с ними связаться и "хотя бы для виду попросить прощения".

Олег Горохов уточнил, что обвинение подозреваемой в смертельном ДТП следствие предъявит уже на текущей неделе. Пока уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Также адвокат подчеркнул, что его подопечная не отказывалась признать вину в содеянном, как об этом заявили некоторые источники. Официальное обвинение еще не предъявлено и она воспользовалась правом отказаться от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции РФ (не свидетельствовать против себя самого). Горохов сообщил, что после ДТП женщина сама находилась в шоковом состоянии и оказалась не готова что-либо пояснить в тот момент.

Что случилось?

Вечером 26 июля на одной из улиц Новоалтайска 44-летняя местная жительница за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и совершила наезд на шестилетнего ребенка, который шел по обочине вместе с девятилетним братом. Машина буквально впечатала ребенка в столб. Мальчик погиб на месте до приезда скорой. Его брат не пострадал. Выяснилось, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Во время ДТП она никаких повреждений не получила.