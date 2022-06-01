Красивое начало семейной жизни: как купить обручальные кольца и получить в подарок путевку на море

Ювелирная компания «Золотой Телец» запустила пятый, юбилейный «Свадебный сезон». А значит, у алтайских молодожёнов снова есть возможность приобрести обручальные кольца и выиграть путёвку на море и другие призы от партнёров конкурса.

В этом году у «Свадебного сезона» 25 партнёров и 55 призов на общую сумму 1 550 500 рублей. Среди них — путёвка на море, ювелирные украшения от крупнейших ювелирных заводов России, отдых в Горном Алтае, подарочные сертификаты от сети бутиков Stefan, полёт на частном самолёте от аэроклуба «Лидер», сертификаты от теннисного клуба «Чемпион», квест-свидание на двоих на квадроциклах от «Квадро BRN», парные сертификаты на месяц от Центра здоровья и спорта River и много других подарков, прочитать подробнее о которых можно на сайте конкурса.

К тому же в ювелирной сети «Золотой Телец» сейчас действуют выгодные акции на обручальные кольца. Например, при покупке двух гладких колец одно из них вы получите в подарок. На остальные кольца действует скидка 30% при покупке одного украшения и 35% — при покупке двух.

Дополнительным гарантированным бонусом для всех молодожёнов при покупке двух обручальных колец станут купоны от строительного гипермаркета «Леруа Мерлен»: 10% скидка на все товары и 50% на все услуги.

«Юбилейный пятый „Свадебный сезон“ ювелирной компании „Золотой телец“ — долгожданное событие для молодожёнов Барнаула. Это неудивительно, ведь уже несколько лет подряд ювелирная компания „Золотой Телец“ устраивает в финале конкурса грандиозное шоу-мероприятие, которое посещают более тысячи человек! Выступление популярных артистов, розыгрыш шикарных призов, праздничная атмосфера — всё это дарит незабываемые эмоции», — рассказывают представители компании «Золотой телец».

Если вы не знаете, какие обручальные кольца выбрать — специалисты контакт-центра вам помогут: проконсультируют дистанционно и отправят варианты на WhatsApp. Связаться с контакт-центром можно по телефону 8-800-250-99-21.

Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

«Золотой Телец»

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