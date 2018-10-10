Красивые сибирячки записали клип на песню "Пачка сигарет" на Алтае

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Известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки исполнят кавер на известную песню Виктора Цоя "Пачка сигарет". Съемки клипа проходят в Белокурихе, городе-курорте в Алтайском крае. Средства на съёмки клипа музыканты собрали в интернете.

"Почему "Пачка сигарет"? Хоть и многие не согласны, но я абсолютно уверена, что "Пачка сигарет" — это метафора, она вообще никак не будет фигурировать в клипе. <…> Если посмотреть глубже в смысл, <…>, то речь, конечно, не о бумажной коробочке с табаком (не в ней ценность), а в том состоянии присутствия божественного вдохновения, благодаря которому человек может чувствовать себя на правильном пути в любой жизненной ситуации и на любых тернистых дорогах", — рассказала корреспонденту НГС руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.

Релиз нового клипа струнного трио из Новосибирска намечен на начало ноября.

Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.



