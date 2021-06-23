"Красу Барнаула – 2021" выбрали на конкурсе красоты в Алтайском крае

12 июня в Барнауле прошёл финал конкурса "Краса Барнаула – 2021". Участие в нём приняли 13 девушек из Барнаула, Рубцовска и Бийска. Организатор мероприятия – модельное агентство Татьяны Жилиной.

По словам организаторов, девушки выступали в двух шикарных дефиле. Все участницы показали яркие, красивые номера, но победили сильнейшие.

В итоге звание "Краса Барнаула" получила Алена Панфилова. Павлюкова Олеся стала первой вице-мисс, Упыренко Светлана – второй вице-мисс и Мельникова Яна – третьей вице-мисс.

Ранее уроженка Алтайского края Юлия Медникова стала лучшей на конкурсе красоты "Миссис Евразия", который проходил в Турции с 13 по 20 июня. Девушка представляла алтайский регион.