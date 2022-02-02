Край пропасти – в одной рюмке: кто такие Анонимные Алкоголики и как они помогают друг другу

Алкоголизм — это тяжёлое прогрессирующее заболевание, при котором человек психологически и физически зависим от алкоголя. По данным Росстата, в России в 2020 году от причин, связанных с употреблением спиртного, умерло более 50 тысяч человек. Неудивительно, ведь зависимость от него провоцирует развитие таких заболеваний, как цирроз печени, некроз поджелудочной железы, сердечные болезни, а также рак пищевода, гортани и кишечника.

При этом алкоголиков не пугают последствия своего образа жизни. Выбраться из этого состояния трудно. Об этом как никто другой знают члены Содружества “Анонимные Алкоголики” (АА) — люди, у которых получается справляться с болезнью и помогать другим.

Алкоголик — это тот, кто не может контролировать количество выпитого или не может бросить употреблять, даже если он искренне хочет этого, считают Анонимные Алкоголики.

К алкоголизму в АА относятся как к болезни, а не слабости. Человек в ней не виноват. Это не вопрос силы воли, терпения или мужества.

Анонимные Алкоголики ещё в тридцатые годы прошлого века открыли способ сохранять трезвость, используя накопленные веками общечеловеческие ценности и собственный опыт. Они создали программу “12 шагов”. Далее эта программа распространилась по всему миру, помогая миллионам людей обрести счастливый и трезвый образ жизни.

Неотъемлемой частью реабилитации являются регулярные встречи АА, которые проходят анонимно, бесплатно и в тёплой дружеской атмосфере.

Оставаясь трезвыми, АА ориентируются на успешность в жизни без спиртного, решают насущные проблемы, восстанавливают потери от бесконтрольного употребления алкоголя, налаживают отношения дома, на работе и с окружающим миром, живут полноценной и счастливой жизнью.

Анонимные Алкоголики поддерживают друг друга на пути избавления от зависимости и делятся своим опытом трезвости с любым, у кого есть желание бросить пить.

“Видела ад своими глазами”

“Это история о том, как падают и поднимаются, и как бы мне хотелось, чтобы она оказалась всего лишь моей выдумкой”, — начинает свой рассказ жительница Барнаула, член Содружества “Анонимные алкоголики” Ольга (имя изменено). Она больна алкоголизмом, но встретив её на улице, вы вряд ли об этом догадаетесь. Ольга — ухоженная женщина с машиной, квартирой и работой, никак не выдающая в себе пьющего и социально дезориентированного человека.

“Первый раз я попробовала спиртное в 13 лет, и до сих пор помню этот момент. У меня будто появились крылья на спине, я почувствовала себя прекрасной феей. Мне понравились эти ощущения, и я хотела повторить как можно быстрее. В старших классах я напивалась, как говорится, “до талого”. Уже тогда я была бессильна перед алкоголем: не могла без него обходиться, а если начинала пить, то не могла остановиться. Поступила учиться в мединститут, но проучилась недолго: жажда употребления росла с каждым днём, и я уходила в запои на месяц.

Потом было время, когда я подумывала покончить с собой, считала мир отвратительным местом, а себя — самым несчастным человеком на этой Земле. Алкоголь помогал выживать, с ним я хотя бы изредка чувствовала подобие радости, но и проблем он приносил всё больше и больше. Всё это напоминало котлован, в который с огромной скоростью летели камни. Он когда-нибудь должен был переполниться”.

Постепенно Ольга стала бояться себя, но ничего не знала о том, что она чем-то больна. Ходила к бабкам, шаманам, чтобы избавиться от проблемы. Однажды после такого “лечения” не пила пять лет. В периоды воздержания много работала, заполняя внутреннюю пустоту.

“Сложно не только не пить, но и находить себя заново. Раньше ведь выпил — и день прошёл, а тут вдруг появляется столько свободного времени! Организовала в городе тренинги для осознания счастливой жизни и принятия себя.

Проблем на работе стало гораздо меньше, всё стабилизировалось, бизнес продвигался. Всё было хорошо, но я понимала, что неминуем час, когда сорвусь. И я сорвалась. После кодировалась, клялась себе и окружающим, что больше не пью, держалась пару месяцев, снова срывалась, “зашивалась”, опохмелялась. Ужасно было, когда мне что-то вкололи, а я всё равно выпила. Я видела ад своими глазами”.

"Больше так жить не могу”

“Это произошло в 2018 году, когда у меня уже началась бессонница. Я закрылась от всех дома, ни с кем не общалась, выла, как волк, от одиночества. Помню, в ту ночь была красивая луна, и я крикнула ей: больше так жить не могу! Зажгла свечку, настряпала лепёшки и, стоя на коленях, молилась Богу о помощи. Но как только я закончила, сходила в магазин — ясное дело, не за хлебом, — купила водку и ушла в запой. Мама отвезла меня в больницу, потом в реабилитационный центр. Там я узнала об АА и о программе “12 шагов”.

Реабилитация от алкогольной зависимости основано на 12 шагах и 12 традициях Анонимных Алкоголиков. Объяснить их в нескольких словах невозможно, но надо понимать, что она завязана не на каких-то определённых психологических методах или конкретной религии. У каждого, кто в АА приходит, свой Бог и система жизненных ценностей. Нас объединяет одна цель — стать трезвыми и помочь в этом другим, а принадлежность человека к какой-либо партии или религии не имеет значения.

Первым шагом к реабилитации является признание своего бессилия перед алкоголем. Последний шаг – “высший пилотаж”: вылез сам — помоги другим”. Традиции АА говорят об анонимности, единстве, служении в АА, способах взаимодействия людей в Содружестве, о выработке общих решений… Но я не слышала советов как не пить, остановиться, собрав силу воли в кулак. Анонимные Алкоголики — это как клуб друзей по несчастью, переживших ад и старающихся вместе выбраться из него”.

Здравствуйте, меня зовут... и я алкоголик

Так начинаются все выступления членов АА. Слово “бывшие” здесь не употребляют. Как говорит Ольга, если ты алкоголик, то это навсегда. С признания себя алкоголиком начинается путь к трезвости. Признать, что ты алкоголик, и что алкоголизм — не пристрастие и не участь слабых, а смертельная болезнь. И её надо лечить.

“Анонимные Алкоголики” — это Содружество, где мужчины и женщины делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Здесь не платят ни вступительных, ни членских взносов — группы содержат себя сами благодаря собственным добровольным пожертвованиям. Единственное условие для членства в “Анонимных Алкоголиках” — это желание бросить пить.

В России движение существует 33 года. По всей стране работают около 700 групп, каждая из которых — часть международного Содружества, которое охватывает около 180 стран. В Барнауле, например, это Содружество Алтайского края и Республики Алтай, состоящее из 18 групп в разных районах.

Здесь можно встретить людей всех возрастов, с разным образованием, общественным и материальным положением. Некоторые из них пили на протяжении долгих лет, прежде чем осознали, что уже не в силах самостоятельно бороться со своей тягой к алкоголю. Многие побывали на принудительном лечении. Но и те, чьё пристрастие к спиртному ещё не довело до потери работы или развала семьи, тоже осознали, что алкоголь мешает жить, и что это — прогрессирующая болезнь.

“Мы считаем, что нет ничего постыдного в том, что человек болен. Надо только не запускать болезнь. Мы убедились, что выбора у алкоголика нет. Если он не прекращает пить, то болезнь прогрессирует и почти наверняка приведёт его на дно: в тюрьму или в больницу, а то и преждевременно сведёт в могилу”, — добавляют представители Содружества.

Единственный выход для алкоголика — перестать пить. Но никто не может убедить человека в том, что он алкоголик — ни мужья, ни жены, ни дети, ни родители, ни священники, ни врачи. Только он сам может это осознать. А может, и нет.

Добровольная трезвость

Члены Содружества “Анонимные Алкоголики” — далеко не “занудные”, поглощённые своей болезнью люди, как может показаться на первый взгляд. Применяя принципы программы “12 шагов” в своей жизни, можно не только оставаться трезвым, но и разобраться в глубинных чувствах и недостатках своего характера, во взаимоотношениях с другими людьми, а также наметить ориентиры в жизни, чтобы двигаться дальше. Всё это даёт ощущение целостности, наполненности и нужности, чего как раз не хватает человеку, столкнувшемуся с проблемой алкогольной зависимости.

Друзья и родственники АА часто описывают их как спокойных и рассудительных людей, которые при этом умеют отлично отдыхать и веселиться на праздниках, жить интересной жизнью без спиртного. Сегодня во многих семьях Анонимных Алкоголиков восстановились мир и согласие. Многие обрели новую жизнь.

Собрания проходят в непринуждённой обстановке, в форме свободных бесед: рассказов членов сообщества о своём опыте преодоления алкоголизма, о том, как удаётся решать возникающие трудности с окружающими, неприятности на работе и дома. “Вы, наверное, спросите: “Так это учёба?“ Да! Мы учимся! Мы учимся трезвой жизни на опыте тех, кто уже решил свои проблемы. Мы находим в себе силы изменить своё отношение к алкоголю и жизни. А самое главное, что трезвостью ничего не заканчивается, трезвостью всё только начинается…” — подытоживают представители Содружества.

Если вам стало трудно управлять своей жизнью, потому что ею правит алкоголь, приходите в Содружество “Анонимные Алкоголики”. Вас никто не осудит. Наоборот, другие алкоголики поделятся своим опытом и расскажут, как им удаётся не пить. Участие в группе не накладывает никаких обязательств — вы можете прийти и уйти в любой момент.

Если вы чувствуете, что вашей жизнью управляет алкоголь, вы можете позвонить на информационный телефон Содружества Анонимных Алкоголиков Алтайского края и Республики Алтай:

+7 902 998 4105

+7 3852 69 41 05

С расписанием работы групп можно ознакомится на сайте.