Крайстат зафиксировал снижение зарплат в Алтайском крае

По итогам января 2021 года средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 6,5% – до 28 821 рубля. В реальном выражении рост составил 1%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

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Вместе с тем зарплата меньше среднегодовой за 2020 год и намного ниже, чем месяцем ранее. В первом случае снижение составило чуть более тысячи (зарплата составила 29 983 рубля), во втором – почти 10 тысяч рублей (38 724 рубля).

Следует отметить, что столь высокий показатель в последний месяц в году достигнут во многом за счёт премий и так называемых "тринадцатых зарплат" у бюджетников.

Вместе с тем, даже если сравнивать с показателями по итогам 11 месяцев 2020 года, всё равно имеет место незначительное снижение – с 29 057 рублей.

Напомним, по данным на 2020 год, примерно 1,3% жителей Алтайского края зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом меньше 15 тысяч рублей получает каждый пятый трудящийся в регионе.