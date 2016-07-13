Крайстат: зарплаты в Алтайском крае продолжают расти

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Уровень средней заработной платы в Алтайском крае по итогам первых пяти месяцев 2016 года подрос на 4,4% и составил 19 899 рублей. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат.

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Прочее Самыми зарабатывающими в Алтайском крае остаются железнодорожники

Непосредственно в мае средняя заработная плата в крае перевалила за 20 тысяч, составив 20 802 рубля. Динамика к апрелю – 3,1%.

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Что касается структуры доходов по отраслям, то по-прежнему наиболее зарабатывающими в Алтайском крае остаются железнодорожники. Средняя зарплата путейцев за первые четыре месяца этого года составляет 39 634 рубля. Работники финансового сектора на втором месте с показателем 39 031 рубль. Люди, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, в среднем зарабатывали 30 539 рублей.

Наименьшие зарплаты фиксируются в гостинично-ресторанном бизнесе – 11 910 рублей. Немного улучшилась ситуация у рыболовов и рыбоводов – 12 423 рубля.

