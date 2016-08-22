Кража машины в Барнауле обернулась ночной погоней

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Полицейские задержали 25-летнего барнаульца, которого подозревают в угоне "Жигулей" с улицы Веры Кащеевой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ночь на понедельник, 22 августа, отряд вневедомственной охраны при патрулировании городских улиц обратил внимание, что водитель на "Жигулях" увидел правоохранителей и резко нажал на педаль газа и попытался скрыться от них.

Но через несколько метров преследования правоохранители преградили угонщику путь и задержали его. При себе у барнаульца не оказалось никаких документов. Он был доставлен в отдел полиции. Позже он рассказал, что угнал авто, чтобы прокатиться.