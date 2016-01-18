Крещенские морозы пришли на Алтай: температура опустится до -38 градусов

По сообщению Алтайского ЦГМС, такая же погода сохранится и в четверг, 21 января. В регионе без осадков, возможен туман. Температура воздуха ночью до -38 градусов, днем – до 27 градусов мороза. Теплее всего будет в предгорьях. Здесь температура от -15… до -20 градусов.

В среду,, ночью столбик термометра опустится до -33…-38 градусов. Днем температура воздуха составит -23... -28 градусов.