Крещенские морозы пришли на Алтай: температура опустится до -38 градусов
Столбик термометра опустится до 38 градусов ниже нуля
19 января 2016, 05:16, Елена Лепезина
Фото:sites.google.com
Настоящие крещенские морозы до сорока градусов обещают синоптики жителям Алтайского края. Во вторник, 19 января, местами в восточных и южных районах края ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит -20…-25 градусов.
В среду, 20 января, ночью столбик термометра опустится до -33…-38 градусов. Днем температура воздуха составит -23... -28 градусов.
По сообщению Алтайского ЦГМС, такая же погода сохранится и в четверг, 21 января. В регионе без осадков, возможен туман. Температура воздуха ночью до -38 градусов, днем – до 27 градусов мороза. Теплее всего будет в предгорьях. Здесь температура от -15… до -20 градусов.
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