Крестный ход состоится в Барнауле 19 января

Крестный ход пройдет в Барнауле в связи с православным праздником Крещение Господне 19 января, сообщил иерей отец Олег, Благочинный церквей Барнаульского округа. Крестный ход от Знаменского монастыря начнется в 11.00 и продлится в течение двух часов.

Накануне во всех храмах краевой столицы в 16.00 состоятся крещенские службы.

Читайте также: Схему движения транспорта изменят в Барнауле на Крещение

"На этих службах пройдет чин Великого освящения воды, и эту воду все прихожане смогут набрать для личного пользования. Хочу заметить, что если освященную воду может взять себе каждый прихожанин, то окунаться в купель, в ледяную воду Оби, я бы советовал не всем, а только тем, чье состояние здоровья позволяет это делать", – отметил отец Олег.

Как ранее сообщало ИА "Амител", в Барнауле будет два места, где оборудуют специальные купели для крещенских купаний. Они разместятся на реке Обь в районе Речного вокзала, а также на озере Пионерском в районе лагеря "Дружный".