"Кросс нации" в Барнауле отменили из-за коронавируса
Из-за массового старта существует риск для здоровья людей
8 октября 2020, 14:10, Илья Звягинцев
Старт "Кросса нации – 2020", который был запланирован на 10 октября, отменили. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
"Центральный в Алтайском крае старт "Кросса нации – 2020", который намечалось провести 10 октября в Барнауле, отменяется. Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести это массовое мероприятие. Хотя соревнования и проходят на свежем воздухе, существует риск для здоровья участников: в самом начале в стартовой зоне их собирается несколько сотен", – говорится в сообщении.
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Так, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 134 новых случая.
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