Кроссовер влетел в остановочный павильон после столкновения с другим авто в Новосибирске

Кроссовер врезался в остановочный павильон в Новосибирске после столкновения с другим автомобилем. Инцидент произошел рядом с домом № 100 на улице Богдана Хмельницкого.

Как сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации "АСТ-54", машина влетела в остановку, проломив стену в киоск, торгующий едой. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, 61-летний водитель за рулем Renault Duster совершил столкновение с седаном Nissan Bluebird под управлением 39-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

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После столкновения кроссовер совершил наезд на торговый павильон. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель, 26-летний мужчина, в момент аварии, находившийся на остановке общественного транспорта, и две работницы торгового павильона в возрасте 52 и 44 лет.

Освидетельствование показало, что мужчина за рулем кроссовера был трезв.

Напомним, что ранним утром 1 июля водитель на легковом автомобиле протаранил автобусную остановку и киоск возле дома на улице Энтузиастов, 16. За руль он сел без прав и страховки, а после отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.