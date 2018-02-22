Кроссовер вынесло на трамвайные пути в центре Барнаула в результате ДТП

Фото: Amic.ru

Кроссовер оказался на трамвайных путях в центре Барнаула в результате ДТП, случившегося днем в четверг, 22 февраля.

Об аварии порталу Amic.ru сообщил один из наших читателей. По словам очевидца, ДТП произошло на проспекте Красноармейском напротив аграрного университета.

Также в результате инцидента было осложнено движение на данном участке дороги.