Кроссовер вынесло на трамвайные пути в центре Барнаула в результате ДТП
Авария произошла на проспекте Красноармейском напротив аграрного университета
22 февраля 2018, 12:52
Фото: Amic.ru
Кроссовер оказался на трамвайных путях в центре Барнаула в результате ДТП, случившегося днем в четверг, 22 февраля.
Об аварии порталу Amic.ru сообщил один из наших читателей. По словам очевидца, ДТП произошло на проспекте Красноармейском напротив аграрного университета.
Также в результате инцидента было осложнено движение на данном участке дороги.
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