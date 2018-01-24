Крупнейший алтайский свинокомплекс намерен выйти из процедуры банкротства

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Крупнейший в Алтайском крае свинокомплекс "Алтаймясопром" рассчитывает выйти из процедуры банкротства. Предприятие должно Внешэкономбанку 9,8 миллиарда рублей, сообщает "Коммерсантъ-Сибирь".

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"В декабре 2017 года на уровне первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова состоялось совещание с представителями банка и предприятия. И руководство предприятия, и банк ориентированы на реструктуризацию долгов „Алтаймясопрома“, дофинансирование проекта и вывод его на полную мощность",— сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. Сейчас банк с предприятием разрабатывают модель финансового взаимодействия и производственной деятельности комплекса.

ООО "Алтаймясопром" зарегистрировано в Алтайском крае в 2008 году. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка в 2016 году составила 887,7 млн руб., чистый убыток — 834,8 млн рублей. Компания с 2012 года реализовывала в Алтайском крае проект крупного свинокомплекса на 300 тысяч голов. В проект вложено 7,9 млрд руб. В эксплуатацию введены первые две очереди комплекса.

Совладелец "Алтаймясопрома" Валерий Шарнин сообщил изданию, что переговоры с банком продолжаются и решение о реструктуризации примут в феврале.

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"Надеемся, что это произойдет. Есть два варианта: или остается старый инвестор, или будет другой. В любом случае в феврале все должно решиться. Проект нужно завершить", - заявил он.

Напомним, что наблюдение в компании введено в сентябре прошлого года до 20 февраля 2018 года.

В пресс-службе ВЭБа сообщили, что банк продолжает судебную работу по взысканию задолженности с компании и ее поручителей.

По оценкам президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна, потенциальных инвесторов "Алтаймясопрома" следует искать среди тех игроков рынка, которые развивают инфраструктуру животноводства в Алтайском крае или соседних регионах.

"Территориальная близость активов повышает эффективность их управления. Федеральным игрокам вряд ли будет интересна отдаленная площадка, если их инфраструктура не приближена к этому региону. Теоретически это могут быть такие компании, как, например, Сибирская аграрная группа, имеющая большую географию присутствия", - сообщил Мамиконян.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, производство свинины в России в 2017 году выросло на 6% к уровню 2016 года. Стоимость свинины в прошлом году достигала максимальных значений – 165–168 руб. за кг, в 2016 году была дороже на 5–10 руб. Осенью отмечалось перенасыщение рынка свининой.

По оценкам юристов, сам по себе факт достижения каких-либо договоренностей компании с одним даже очень крупным кредитором может и не привести к прекращению банкротства свинокомплекса.