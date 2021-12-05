Крупный пожар произошёл в частном секторе Барнаула
По словам очевидцев, горят два дома и бани
5 декабря 2021, 19:57, Никита Бородкин
Крупный пожар произошёл в проезде Волейбольном в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", по словам очевидцев, горят два дома и бани.
Согласно снимкам, на месте находятся несколько пожарных машин. Движение по улице Советской Армии перекрыто.
Напомним, что жилой дом сгорел ночью 4 декабря на улице Достоевского в Барнауле. Пожар локализован на площади более 200 квадратных метров, пострадавших в инциденте нет. Угроза соседним строениям была снята прибывшими пожарными бригадами. Причина возгорания устанавливается.
Комментарии
Новости партнеров