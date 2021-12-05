Крупный пожар произошёл в частном секторе Барнаула

Крупный пожар произошёл в проезде Волейбольном в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", по словам очевидцев, горят два дома и бани.

Согласно снимкам, на месте находятся несколько пожарных машин. Движение по улице Советской Армии перекрыто.

Напомним, что жилой дом сгорел ночью 4 декабря на улице Достоевского в Барнауле. Пожар локализован на площади более 200 квадратных метров, пострадавших в инциденте нет. Угроза соседним строениям была снята прибывшими пожарными бригадами. Причина возгорания устанавливается.