Крыша спортивного комплекса "Эланс" завалилась в центре Барнаула
Данные о произошедшем в МЧС не поступали
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Крыша спортивного центра "Эланс", находящегося в переулке Геблера в центре Барнаула, завалилась после ночной непогоды.
Надувной купол теперь напоминает "сдувшийся шарик". Фотокорреспондент портала Amic.ru побывала на месте событий и зафиксировала произошедшее.
В данный момент у спортивного центра ведется уборка снега.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что данные о произошедшем в экстренное ведомство не поступали.
Напомним, что второй день Барнаул живет в условиях непогоды — в городе идет сильный снег, сопровождаемый сильным порывистым ветром. Не исключено, что это могло стать причиной инцидента.
Кроме того, есть вероятность, что крыша спортцентра "сдулась" из-за несработавшей системы нагрева воздуха.
Представитель "Эланса" в беседе с корреспондентом нашей редакции не смогла дать комментарий относительно произошедшего.