Крыша спортивного комплекса "Эланс" завалилась в центре Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Крыша спортивного центра "Эланс", находящегося в переулке Геблера в центре Барнаула, завалилась после ночной непогоды.

Надувной купол теперь напоминает "сдувшийся шарик". Фотокорреспондент портала Amic.ru побывала на месте событий и зафиксировала произошедшее.

В данный момент у спортивного центра ведется уборка снега.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что данные о произошедшем в экстренное ведомство не поступали.

Напомним, что второй день Барнаул живет в условиях непогоды — в городе идет сильный снег, сопровождаемый сильным порывистым ветром. Не исключено, что это могло стать причиной инцидента.

Кроме того, есть вероятность, что крыша спортцентра "сдулась" из-за несработавшей системы нагрева воздуха.

Представитель "Эланса" в беседе с корреспондентом нашей редакции не смогла дать комментарий относительно произошедшего.