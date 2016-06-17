Кто из действующих депутатов "Справедливой России" идет на выборы в АКЗС?

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Продолжаем серию публикаций об обновлении состава Алтайского краевого Законодательного Собрания. Ни одна из парламентских партий — "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" — пока не провела свои выборные конференции и не назвала имена будущих кандидатов. А потому мы пока лишь предполагаем, кто из действующих депутатов АКЗС намерен продолжить свою политическую карьеру в стенах парламентского центра, кто поднимается на новую ступень, уходя в Госдуму, кто меняет политическую ориентацию, а кто и вовсе "завязал".

Мы уже написали о "Единой России", КПРФ и ЛДПР.

Итак, депутаты АКЗС "Справедливой России".

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Открытие этого политического сезона — Александр Молотов. Если в шестой созыв он прошел неожиданно, то на новых выборах партия делает на него большие ставки. То же касается и главы фракции "СР" Людмилы Сусловой.

Глава реготделения партии Александр Терентьев еще в сентябре прошлого года в интервью информационному порталу Amic.ru назвал их в качестве кандидатов.

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По нашим данным, на выборы из действующих депутатов идет Евгений Шуляк. А вот Александр Орлов и Алексей Разин пока под вопросом.

А теперь про тех, для кого АКЗС может стать новым опытом.

В числе потенциальных кандидатов в АКЗС Терентьев тогда называл и секретаря Бюро Совета регионального отделения партии Владислава Вакаева (он же должен пойти кандидатом в Госдуму по одномандатному округу), и руководителя барнаульского отделения "СР" Александра Николайчика, и руководителя молодежного крыла "СР" – Социал-демократического союза молодежи "Справедливая Сила" Александра Обидина.

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Как мы писали ранее, к эсерам может уйти действующий депутат АКЗС, единоросс Роман Трепаков, конфликтующий с Главстроем, депутат АКЗС, коммунист Николай Наздрачев. Первый пока не дает четкого ответа о своем возможном переходе, а второй отрицает.

По нашим данным, в числе кандидатов "СР" участники праймериз "Единой России": генеральный директор "Центра восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион" Алексей Маликов и учитель истории Алтайского краевого педагогического лицея-интерната Сергей Полянский.

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Явно на выборы в АКЗС отправят без пяти минут депутата Барнаульской городской думы Павла Шумихина.

Также в списках кандидатов может оказаться и "политический плюралист" Валерий Горбунов. Он является активистом ОНФ, планировал идти на выборы в АКЗС по одному из одномандатных округов от КПРФ, но потом стал участником праймериз "Единой России". Пойти он должен по одномандатному округу.

Под желтыми флагами должны пойти депутат Городского Совета Камня-на-Оби Василий Железовский, депутат Мамонтовского совета народных депутатов Валерий Олишевич, предприниматель Игорь Новиков, известный бийский тренер Сергей Пивоваров и некий Анатолий Овчинников.