Кубок Гагарина прилетел в Барнаул

В воскресенье, 10 июня, в барнаульский аэропорт была доставлена из Москвы высшая хоккейная награда России - Кубок Гагарина, пишет "Алтайский спорт".

Доставку почетного трофея в Алтайский край по своей инициативе и на свои средства организовал воспитанник бийского клуба "Лицей", а ныне защитник казанского "Ак Барса" Никита Лямкин, выигравший в нынешнем сезоне Кубок Гагарина.

Никита Лямкин родился в Бийске, там же начинал заниматься хоккеем. В школьном возрасте переехал в Новокузнецк, однако Алтайский край он считает своей родиной.

Сам Никита, болельщики, журналисты и представители краевого спортивного начальства ожидали главный приз Континентальной хоккейной лиги в зале прилета аэропорта. Прямо здесь же два представителя КХЛ, сопровождавшие ценный груз, распаковали футляр, и Никита установил Кубок Гагарина на заранее приготовленный постамент. После этого болельщики смогли сфотографироваться с Кубком и его обладателем. Этой возможностью воспользовались и некоторые пассажиры прибывшего авиарейса, в том числе алтайский легкоатлет Сергей Шубенков, прилетевший сегодня утром в Барнаул.

Согласно намеченному плану, сегодня Кубок Гагарина смогут увидеть жители краевой столицы. 11 июня Кубок отправится в Бийск, где его установят с спорткомплексе "Заря".