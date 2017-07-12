Куда сводить гостей в Барнауле? Рецепт идеальных впечатлений

Когда кто-то из друзей или родственников приезжает в Барнаул, самое трудное — это придумать, куда сводить гостя. И не важно, приехал человек из мегаполиса или из глубинки, в нашем городе есть по-настоящему аутентичные места, которые могут понравиться каждому. Amic.ru придумал, как оставить в памяти ваших гостей только приятные и яркие воспоминания о столице края.

Где покушать?

Традиционно, выходя из здания аэропорта или вокзала, первым делом хочется сходить куда-нибудь поесть. В Барнауле много вкусных мест, но одно из них стало для местных жителей символическим — это кофейня "Центральная".

Она находится в самом центре города и мимо нее проходят основные туристические маршруты. Оттуда будет удобно пройтись по ключевым местам столицы края. Поэтому начать общение и знакомство с городом можно именно в "централке". К тому же, там довольно неплохая кухня.

На что посмотреть?

Однозначно на город. Недалеко от "Централки" находится площадь Сахарова. Можно показать гостю театр Драмы и немного прогуляться возле фонтанов. После этого ведите гостя на самое большое в городе колесо обозрения, которое находится здесь же, в парке "Барнаульская крепость". Его высота составляет 60 метров, а полный оборот колесо совершает за 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы оглядеть окрестности и насладиться панорамой города. Или же идите на Нулевой километр. С него также открывается хороший вид на площадь Советов и здание правительства Алтайского края. Особенно ярко это место выглядит вечером.

Отличная панорама Барнаула открывается с обновлённой лестницы Нагорного парка. Оттуда видно и высотки на Красноармейском проспекте, и купола Древле-Поморской старообрядческой церкви и практически весь старый город. Кстати, Нагорная лестница - любимое место для селфи и фотосессий как барнаульцев, так и туристов.

Обязательно сводите гостя в старый город. Старые деревянные фрески, дореволюционные и советские здания оставят множество впечатлений. Не забудьте показать жемчужину города — Барнаульский сереброплавильный завод, и расскажите, с чего началась история краевой столицы.

Тяга к культуре?

Если хочется по-настоящему культурного отдыха, то в Барнауле есть самая крупная частная галерея искусства в Сибири "Республика ИЗО". Здесь собраны картины разных жанров и направлений: выставляются как современные работы, так и произведения классических алтайских живописцев.

Приятным дополнением к культурному отдыху будет барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Здесь представлена коллекция из более чем 200 видов животных, 13 из которых занесены в Красную книгу. Если ваши гости с детьми, то поход в зоопарк вызовет у них настоящий восторг. Впрочем, посетить его будет интересно и взрослым людям. Об этом говорят многочисленные положительные отзывы гостей зоопарка.

А как же шоппинг?

Тот факт, что Барнаул постоянно застраивается торговыми площадями — стало уже элементом местного фольклора и мемом. Действительно, по охваченной территории в этом аспекте Барнаул обгоняет даже Новосибирск. Возможно столичного или иностранного гостя этим не удивить, но вот отправиться на шоппинг с человеком, который приехал из менее населенного пункта — просто необходимо.

Где провести вечер?

Завершить столь насыщенный день мы предлагаем в ужином в "LOFT". Он находится на 13-ом этаже бизнес-центра на проспекте Красноармейский. Посмотреть на красоту вечернего Барнаула можно именно там, ведь панорамные окна открывают вид на всю периферию города. Когда столица края загорается вечерними огнями, с 13-го этажа бара это выглядит особенно красочно. Такой вид не оставит вашего гостя равнодушным.

А если силы ещё остались?

А если остались силы, то из всех баров и клубов стоит выделить бар-музей "Коммуналка". Это необычное место оформлено в традиционном советском стиле. Ощутить дух времени там можно буквально со входа. Бар наполнен различными атрибутами той эпохи и называется "Коммуналка" не просто так. Внешним видом он действительно напоминает коммунальную квартиру. Он разделен на несколько комнат, в каждой из которой есть своя атмосфера. В баре регулярно проходят различные мероприятия, и место обязательно оставит след в памяти вашего гостя.





Вадим Ощиков