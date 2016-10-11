Куда звонить, если в школе или детском саду нет тепла?

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Власти Алтайского края организовали мониторинг ситуации с температурным режимом в учреждениях образования, сообщает пресс-служба администрации региона.

Для этого каждое учреждение ежедневно сообщает муниципальному оператору информацию о температуре в учебных аудиториях, спортивных залах, спальнях в дошкольных образовательных организациях.

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Вся информация поступает в информационно-аналитический центр Главного управления образования и науки.

Пожаловаться на холод могут и родители, если в школах и садах, куда ходят их дети, есть проблемы с отоплением (3852) 29-44-07, 29-86-37, звонить можно с 9 до 17 часов в будние дни).

Также обратиться можно и к местным властям: на сайте муниципальных органов управления образованием указаны телефоны.