Куда звонить, если в школе или детском саду нет тепла?
Власти Алтайского края ведут мониторинг температурной ситуации в учреждениях образования
Фото: s.0542.ua
Власти Алтайского края организовали мониторинг ситуации с температурным режимом в учреждениях образования, сообщает пресс-служба администрации региона.
Для этого каждое учреждение ежедневно сообщает муниципальному оператору информацию о температуре в учебных аудиториях, спортивных залах, спальнях в дошкольных образовательных организациях.
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Вся информация поступает в информационно-аналитический центр Главного управления образования и науки.
Пожаловаться на холод могут и родители, если в школах и садах, куда ходят их дети, есть проблемы с отоплением (3852) 29-44-07, 29-86-37, звонить можно с 9 до 17 часов в будние дни).
Также обратиться можно и к местным властям: на сайте муниципальных органов управления образованием указаны телефоны.