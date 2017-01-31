Кудрявый пеликан, полевой лунь и чеглок: в Барнауле создадут список птиц

Фото: Вячеслав Мельников ИА "Амител"

Проект "Атлас птиц Барнаула" стартовал в Алтайском крае. В течение пяти лет орнитологи будут изучать все виды птиц, обитающих в краевой столице, сообщает официальный сайт администрации региона.

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Автором проекта выступил клуб исследователей природы Алтая AltaiNature. Помощниками в проекте выступят Алтайское отделение Союза охраны птиц России, а также работники биологического факультета АлтГУ.

Все данные, которые удалось получить специалистам, будут находиться в свободном доступе. На их основе построят геоинформационную модель распределения птиц в Барнауле. Ознакомиться с материалами по этому проекту можно здесь.

Отметим, что сейчас в списке уже 294 птицы. Среди них – кудрявый пеликан, большая выпь, серая цапля и многие другие.

