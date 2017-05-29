Купальный сезон: искусственный пляж рядом с Барнаулом откроют в начале июня

Фото: mypavlovsk22.ru и Barnaul.org

Искусственный пляж на водохранилище в Павловске планируют открыть в середине июня. Как сообщили в администрации Барнаула, конкурс на проведение пляжного сезона в 2017 году выиграло ООО РК "Сибирь".

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Прочее Барнаульцев приглашают в гости на искусственный пляж в селе Павловск. Фото

15 мая компания приступила к работам по обустройству территории пляжа. В частности, рабочие выравнивают грунт после зимы, ведется монтаж второй спасательной вышки, а к ней прокладывают электроснабжение.

Согласно плану, все подготовительные мероприятия должны быть закончены до 1 июня. Затем в течение 10 дней управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведет необходимые исследования. Если все будет в порядке, то после получения соответствующих согласований пляж будет открыт.

Напомним, искусственно намытый пляж на водохранилище в Павловске начал работу летом 2016 года. Он пользуется популярностью у барнаульцев.

Во-первых, от новостроек Барнаула до Павловска гораздо ближе и удобнее добираться, чем до пляжа на острове Помазкин. А во-вторых, работа пляжа не зависит от паводковой ситуации (напомним, приведение в порядок общественного городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле возможно только после прохождения второй волны паводка - прим. редакции). При этом купание в водоеме безопасно в санитарном отношении, поскольку проточную воду приносит река Касмала.

Добраться до пляжа в Павловске могут и те жители Барнаула, у которых нет своего автомобиля. До райцентра каждые 15 минут ходят рейсовые автобусы. Время поездки - один час.

Пляж окружает сосновый бор, на берегу расположены детские оздоровительные лагеря "Колос" и "Дружба". Имеются три парковочные зоны.

Напомним, всего этим летом в Алтайском крае откроется 67 санкционированных пляжей. Первым в окрестностях Барнаула заработает пляж "Солнечный", открытие которого запланировано на 5 июня. Открытие общественного городского пляжа в Барнауле на острове Помазкин будет зависеть от прохождения второй волны паводка. Уже известно, что произойдет это не раньше 20 июня.