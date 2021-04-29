Курорт рядом с домом: где отдохнуть на майских праздниках, не уезжая далеко от Барнаула

Не всегда есть возможность провести отпуск вдали от города. Но многим при этом хочется отдохнуть от городской суеты. В таком случае можно поехать в санаторий – например, "Сосновый бор", расположенный в посёлке Зудилово, в окружении хвойных деревьев и минеральных источников. Выходные здесь – это возможность привести в тонус тело и мысли.

С 30 апреля до 10 мая 2021 года вы можете приобрести путёвку в санаторий по специальной цене. В эти дни действует скидка 20% на санаторно-курортные путёвки с лечением от 7 дней, а также 10% – без лечения.

Так, стоимость при двухместном размещении на семь дней составляет 18 200 рублей, а с учётом скидки – 14 560 руб. В путёвку входит: проживание, трёхразовое питание, "кефирный час" и санаторно-курортные процедуры по назначению врача. Если вы не успеваете оформить санаторно-курортную карту – сдать все необходимые анализы и пройти врачей можно уже в санатории за дополнительную плату.

Стоимость путёвки без лечения при двухместном размещении за сутки – 1950 рублей, но с учётом скидки она составит 1755 рублей. В цену входит проживание, трёхразовое питание и "кефирный час".

Кроме того, с 30 апреля по 10 мая 2021 года гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: экскурсии, концерты, весёлые соревнования, дискотеки, мастер-классы и многое другое. В выходные дни для отдыхающих доступны бассейн, сауна, кедровая бочка, ручной массаж, соляная пещера.

Более 60 современных методик лечения позволяют подобрать оздоровительную программу гостям всех возрастов, включая детей от 3 лет.

Здесь используют и природные ресурсы, например, торфяную грязь, минеральную воду с ионами серебра, микроводоросль хлорелла. Всё это может помочь вам:

снизить проявления хронических заболеваний;

вернуть подвижность суставам и позвоночнику;

укрепить иммунитет;

избавиться от усталости, восстановить жизненный тонус;

получить заряд положительных эмоций и качественно отдохнуть.

Звоните по телефону 8 (3852) 500 555 и бронируйте путёвки по специальному предложению. Чтобы получить скидку – при бронировании назовите промокод "Майский тур". Подробную информацию об условиях акции и сроках уточняйте у менеджеров отдела продаж, а также на сайте.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, д. 58а.

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