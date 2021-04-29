Курорт рядом с домом: где отдохнуть на майских праздниках, не уезжая далеко от Барнаула
Санаторий "Сосновый бор" предлагает специальные цены на майские туры
Не всегда есть возможность провести отпуск вдали от города. Но многим при этом хочется отдохнуть от городской суеты. В таком случае можно поехать в санаторий – например, "Сосновый бор", расположенный в посёлке Зудилово, в окружении хвойных деревьев и минеральных источников. Выходные здесь – это возможность привести в тонус тело и мысли.
С 30 апреля до 10 мая 2021 года вы можете приобрести путёвку в санаторий по специальной цене. В эти дни действует скидка 20% на санаторно-курортные путёвки с лечением от 7 дней, а также 10% – без лечения.
Так, стоимость при двухместном размещении на семь дней составляет 18 200 рублей, а с учётом скидки – 14 560 руб. В путёвку входит: проживание, трёхразовое питание, "кефирный час" и санаторно-курортные процедуры по назначению врача. Если вы не успеваете оформить санаторно-курортную карту – сдать все необходимые анализы и пройти врачей можно уже в санатории за дополнительную плату.
Стоимость путёвки без лечения при двухместном размещении за сутки – 1950 рублей, но с учётом скидки она составит 1755 рублей. В цену входит проживание, трёхразовое питание и "кефирный час".
Кроме того, с 30 апреля по 10 мая 2021 года гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: экскурсии, концерты, весёлые соревнования, дискотеки, мастер-классы и многое другое. В выходные дни для отдыхающих доступны бассейн, сауна, кедровая бочка, ручной массаж, соляная пещера.
Более 60 современных методик лечения позволяют подобрать оздоровительную программу гостям всех возрастов, включая детей от 3 лет.
Здесь используют и природные ресурсы, например, торфяную грязь, минеральную воду с ионами серебра, микроводоросль хлорелла. Всё это может помочь вам:
- снизить проявления хронических заболеваний;
- вернуть подвижность суставам и позвоночнику;
- укрепить иммунитет;
- избавиться от усталости, восстановить жизненный тонус;
- получить заряд положительных эмоций и качественно отдохнуть.
Звоните по телефону 8 (3852) 500 555 и бронируйте путёвки по специальному предложению. Чтобы получить скидку – при бронировании назовите промокод "Майский тур". Подробную информацию об условиях акции и сроках уточняйте у менеджеров отдела продаж, а также на сайте.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, д. 58а.
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