Курортный сбор предложили собирать с туристов на Алтае
Пока пилотные проект будет запущен только в пяти регионах России на пять лет
Фото: rits-n.ru
Курортный сбор могут начать собирать с туристов в пяти регионах России в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани, сообщается на сайте Министерства России по Северному Кавказу.
"Сначала мы предлагаем провести эксперимент в пилотных регионах – в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани – и только затем распространить действие закона на территорию всей России",- отметил на совещании министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Его предложение единогласно поддержали представители Правительства России и федеральных органов исполнительной власти. Они считают, что этот пилотный проект должен действовать в течение пяти лет.
Предполагается, что деньги, которые будут приходить от курортного сбора пойдут на сохранение и развитие курортной инфраструктуры. Плата в сутки не должна превышать 150 рублей.
В ведомстве уточняют, что от платы будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать.