Курортный сбор предложили собирать с туристов на Алтае

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Курортный сбор могут начать собирать с туристов в пяти регионах России в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани, сообщается на сайте Министерства России по Северному Кавказу.

"Сначала мы предлагаем провести эксперимент в пилотных регионах – в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани – и только затем распространить действие закона на территорию всей России",- отметил на совещании министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Его предложение единогласно поддержали представители Правительства России и федеральных органов исполнительной власти. Они считают, что этот пилотный проект должен действовать в течение пяти лет.

Предполагается, что деньги, которые будут приходить от курортного сбора пойдут на сохранение и развитие курортной инфраструктуры. Плата в сутки не должна превышать 150 рублей.

В ведомстве уточняют, что от платы будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать.



