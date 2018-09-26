Кушать подано: спрос на доставку готовой еды растет
Amic.ru проводит новый опрос среди читателей
По наблюдениям специалистов, сегодня достаточно динамично развиваются сервисы по доставке еды на дом. По результатам различных исследований, чаще всего еду заказывают на дом и без какого-либо повода. Наиболее популярным блюдом является пицца. Так, только в 2017 году число запросов о доставке еды по сравнению с 2016 годом , например, в "Яндексе" выросли на 14,1%. Запросы по ключевым словам "доставка пиццы" выросли на 8,7%.
Любопытно, что у жителей разных регионов разные предпочтения. Так, в результате опросов, выяснили, что в ЦФО чаще заказывают бургеры, а в Сибири пиццу, мясные блюда и блюда китайской кухни.
Мы решили выяснить, насколько сервис "доставка еды" востребован среди читателей информационного портала Amic.ru и сколько вы готовы ждать доставку вашего обеда или ужина. А потому предлагаем вам пройти этот опрос.