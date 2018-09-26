Кушать подано: спрос на доставку готовой еды растет

По наблюдениям специалистов, сегодня достаточно динамично развиваются сервисы по доставке еды на дом. По результатам различных исследований, чаще всего еду заказывают на дом и без какого-либо повода. Наиболее популярным блюдом является пицца. Так, только в 2017 году число запросов о доставке еды по сравнению с 2016 годом , например, в "Яндексе" выросли на 14,1%. Запросы по ключевым словам "доставка пиццы" выросли на 8,7%.

Любопытно, что у жителей разных регионов разные предпочтения. Так, в результате опросов, выяснили, что в ЦФО чаще заказывают бургеры, а в Сибири пиццу, мясные блюда и блюда китайской кухни.

Мы решили выяснить, насколько сервис "доставка еды" востребован среди читателей информационного портала Amic.ru и сколько вы готовы ждать доставку вашего обеда или ужина. А потому предлагаем вам пройти этот опрос.