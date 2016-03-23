Куски льда с крыши упали на припаркованный автомобиль в центре Барнаула

Фото: https://vk.com/barneos22

Куски ледяной глыбы обрушились на припаркованный автомобиль "Вольво" в центре Барнаула - на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза-Республик. Об этом сообщат владелец автомобиля в паблике Barnaul 22.

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Как пишет барнаулец, случай произошел днем 21 марта.

Фото: https://vk.com/barneos22

"На мой припаркованный возле магазина "Милослава" автомобиль прилетели куски льда с крыши вышеуказанного дома. Как он прилетел, откуда и по какой причине – теперь будет устанавливать суд (управляющая компания, обслуживающая дом, сегодня мне пояснила, что они себя виноватыми не считают, потому как предприняли попытки к поиску хозяина авто). У меня на данное происшествие другое видение", -поясняет владелец авто.